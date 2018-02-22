Reşadiye'den Askıda Ekmek Projesi'ne Destek

CK Çamlıbel Elektrik'in sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı 'Askıda Ekmek' kampanyası Reşadiye'de ilgi görüyor.

CK Çamlıbel Elektrik'in Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 298 noktada devam eden 'Askıda Ekmek' projesine ilgi giderek artıyor. Reşadiye Belediyesi ve Reşadiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası, CK Çamlıbel Elektrik tarafından başlatılan projeye destek vereceklerini açıkladı. CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Tokat İl Müdürü Aykut Ayan ve Reşadiye İşletme Şefi Ersin Çağlar, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ve Reşadiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Demirel'i ziyaret ederek projeye verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Reşadiye'de 10 noktada, Tokat genelinde 150 noktada hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların buluşmasını sağladıklarını belirten Aykut Ayan,"Askıda Ekmek projesi ile bugüne kadar Tokat2ta yaklaşık 20 bin, Sivas, Tokat ve Yozgat genelinde ise toplam 200 bin ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına yardımcı olduk." dedi.

Belediye olarak Askıda Ekmek benzeri sosyal sorumluluk projelerine her zaman katkıda bulunduklarını kaydeden Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ise böyle bir kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Demirel de Reşadiye'deki hayırsever iş adamlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmalarında yardımcı olduğu için CK Çamlıbel Elektrik'e teşekkür etti. - TOKAT