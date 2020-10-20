Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı

20.10.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:31

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine ev sahibinin ikametten çıkmasını istediği kiracı, kaldığı evde yangın çıkardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kiracı, "Renksiz hayatıma birazcık renk katmak için yangın çıkardım" dedi.

Eskişehir'de, çevreden çok fazla şikayetin gelmesi üzerine ev sahibinin ikametten çıkmasını istediği kiracı, kaldığı evde yangın çıkardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan kiracı, renksiz hayatına biraz renk karmak belirterek perdeleri yaktığını söyledi.

EV SAHİBİ, ŞİKAYETLERİN ARTMASI ÜZERİNE EVDEN ÇIKMASINI İSTEDİ

Olay, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Gelincikler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, S.Ü. isimli ev sahibi sokak üzerindeki ikameti Furkan T. isimli şahsa kiraya verdi. Bir süre sonra çevredeki komşulardan şikayet gelmesi üzerine, ev sahibi ikametten çıkmasını istedi ancak Furkan T. evi boşaltmadı.

Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı

"RENKSİZ HAYATIMA BİRAZCIK RENK KATMAK İSTİYORDUM"

Ev sahibinin uyarılarını dikkate almayan Furkan T.'nin dün akşam saatlerinde kaldığı müstakil ikamette yangın çıkardığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadesinde; İkamette bulunurken renksiz hayatına birazcık renk katmak istediğini ve perdeleri yaktığını, çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Furkan T. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı
Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bisikletli gencin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada
Bisikletli gencin otomobilin altında kaldığı anlar kamerada
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem de evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hazal Kaya Halil Sezai İbrahim Selim
Spor Falcao Can Bartu Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 17:32:56. #1.14#
title