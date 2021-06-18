Renan Kaleli kimdir? Renan Kaleli kaç yaşında, nereli? Renan Kaleli biyografisi!

Hem oyuncu hem ressam olan Renan Kaleli'nin hayatı merak edildi. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı. Peki, Renan Kaleli kimdir? Renan Kaleli kaç yaşında, nereli? Renan Kaleli ne iş yapıyor? Renan Kaleli hayatı ve biyografisi nedir?

Hem oyuncu hem ressam olan Renan Kaleli'nin hayatı merak edildi. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı. Peki, Renan Kaleli kimdir? Renan Kaleli kaç yaşında, nereli? Renan Kaleli ne iş yapıyor? Renan Kaleli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

RENAN KALELİ KİMDİR?

Aynı zamanda oyunculuk da yapan Renan Kaleli bir ressamdır. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı. Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirdi. Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.

Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşadı. Daha sonra oyuncu Nehir Erdoğan ile birliktelik yaşadı.