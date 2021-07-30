Rektörümüze Mevkidaşından Ziyaret

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektörümüz, konuğuna nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Üniversitemizin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rektör Çapak ise, kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, iki üniversite arasında olası iş birlikleri üzerine görüşüldü.

Ziyaretin sonunda Rektörümüz günün anısına, Rektör Çapak'a hediye takdim etti.

RTEÜ BASIN

Kaynak: Habermetre