Rektörümüz Bölgesel Kalkınma Toplantısına Katıldı

BATMAN (Habermetre) - Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya; Burdur Valisi Ali Arslantaş ve il protokolünden yetkililerin yanı sıra "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı" bünyesinde çalışmalarına devam eden "Artvin Çoruh, Aksaray, Bartın, Bingöl, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan, Üniversitemiz, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin Rektörleri ve programdan sorumlu Rektör Yardımcıları ile programa dahil edildiği ilan edilen " Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Munzur ve Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcıları katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsurun; yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan olduğuna dikkat çekerek, üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısının büyük önem taşıdığını söyledi. ?

Programa dahil edilen yeni üniversitelerin sunumlarının ardından program bazında genel değerlendirmeler yapıldı.

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