Rektör Zorlu Teknofest'e katılan öğrencilerle buluştu

03.10.2019 15:07

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (Teknofest) katılan takımlarla bir araya gelerek öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti.



NEÜ bünyesinde faaliyet gösteren Lezzan Alakart Restoran'da gerçekleştirilen programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu başta olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Dündar, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Emre Çınar ve Recep Yılmaz ile Teknofest'te yarışan öğrenciler ve takım danışmanları katıldı.



Teknofest'te 1 birincilik ve 2 üçüncülük elde etmenin önemli bir başarı olduğunu belirten Rektör Zorlu, "İnşallah gelecek sene bu başarıyı daha da yukarılara çıkaracağız. Gelecek sene yapılacak yarışma için şimdiden hep birlikte çalışmaya başlayacağız. Hatta bu noktada proje üretme ve geliştirme konusunda rektörlükte bir komisyon oluşturup çalışmaları yakından takip edeceğiz ve her türlü ihtiyacınızı karşılayıp problemlerinizi çözmek için çalışacağız. Üniversitemizi, adını aldığı şahsa yakışır hale getireceğiz. Erbakan Hoca sadece Türkiye'nin değil, dünyanın bir değeriydi. Biz de Necmettin Erbakan Üniversitesinin adını Türkiye ve dünyada tanınır bir hale getirmek için birlikte gayret sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.



"NEÜ Teknofest'in ayrılmaz bir parçası olacak"



Gelecek sene yapılacak Teknofest'e öğrencilerle birlikte bizzat katılacağını ve yarışma için çalışmaların şimdiden başlayacağını aktaran Rektör Zorlu, "Öğrencilerimizle birlikte sahada olduğumuzda neleri iyi yapıyoruz, nerelerde eksiğimiz var daha iyi göreceğiz. Her sene başarımızı artırmak için uğraşacağız ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Teknofest'in ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Öğrencilerimiz birçok önemli üniversiteyi geride bıraktı. 10 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen İstanbul ve Ankara dışından bir üniversitenin öğrencileri azmettiğinde, gayret gösterdiğinde ve sabırla bir işin üstüne gittiğinde neler ortaya koyabileceklerini gösterdiler. Gece geç saatlere kadar emek veren, özveriyle çalışan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Rektör Zorlu, konuşmanın ardından takımların istek ve önerileri dinlendi. Daha sonra takımlarda yer alan öğrencilere ve danışmanlarına Rektör Zorlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



Teknofest'e NEÜ'den 14 takım katılım gösterdi



Bir milyon rekor ziyaretçisi ile dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te bu yıl Necmettin Erbakan Üniversitesinden 14 takım katılım gösterdi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümünden Arş. Gör. Dr. Mehmet Numan Kaya'nın danışmanı olduğu Uzay ve Havacılık Fakültesi öğrencileri Yahya Gencer ve Halil İbrahim Aydın'dan oluşan Max-Thrust Ekibi, Teknofest Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışmasında birinci olmuş ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Arş. Gör. Mümine Yıldız Coşkun danışmanlığındaki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri olan İbrahim Aydın, Yasin Elhan ve Ziya Önal da TÜBİTAK 2242 Üniversiteler arası araştırma projesi yarışmasında Narkotik İlaç Kontrol Sistemi projesi ile Türkiye Üçüncülüğü elde etmiş ve 7 bin 500 TL değerinde ödülün sahibi oldu. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Gökçe danışmanlığında Mekatronik ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ali imran Ceyhan, Adem Adatepe, Ömer Küçük, Muhammet Rojhat Kara, Furkan Duran, Musa Kibar, Şeref Oğuzhan, Fatih İhsan Yiğit, Ziya Önal, Mehmet Onur Kart, Yasin Elhan, İbrahim Aydın ve Burak Durmuş ile Teknofest Robotaksi İnsansız Taksi Yarışmasında Robotaksi ekibi 3. olarak en uzun mesafeyi giderek 22 takım içerisinde ilk 3'te yer almışlardı. - KONYA

Kaynak: İHA