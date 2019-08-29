Rektör Uysal, kişi ve kurum temsilcilerini kabul etti

29.08.2019 10:19

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal kendisine nezaket ziyaretinde bulunan kişi ve kurum temsilcilerini kabul etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde, Akademik ve idari personellerle bir araya gelen Uysal'ı, Eğitim Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi ve öğretim üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik ve Cam Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ile Altıntaş ve Gediz Meslek Yüksekokullarının Öğretim Üyeleri, Fen Edebiyat Fakültesinin idari personelleri ve Kalite Koordinatörlüğünün personelleri de ziyaret etti.



"Yapay Zeka Topluluğuna tebrik"



Uysal, ayrıca DPÜ Yapay Zeka Topluluğu Başkanı Burak Yıldız'la bir araya geldi. Topluluğun bugüne kadarki çalışmaları ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonundan kabul alan insansız hava aracı projesi hakkında bilgi veren Yıldız'a, Rektör Uysal, topluluğun çalışmalarını çok önemsediğini, yeni projeleri takip edip katkı sunacağını, Üniversitenin bu şekilde daha çok projelere ihtiyaç duyduğunu ve yapılacak çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.



Rektör ayrıca Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel, Yükseköğrenimi Güçlendirme, Geliştirme ve Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Sedat Sönmez, Wimbledon Dil Akademi Kurucuları Burak Koçak ve Sinan Bayar, Türk Hava Yolları Kütahya Satış Şefi Erhan Bulut ve Uzman Eren Şenay ile de bir araya geldi.



Rektör Uysal, görüşmelerde, kurumlar ile üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ayrıca kendisine yönelik hayırlı olsun dileklerine karşılık teşekkürlerini ifade etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA