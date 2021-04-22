Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti
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Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti

Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Meryem Tuncel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç kız çocuğuna devretti.

Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Meryem Tuncel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu üç kız çocuğuna devretti. "Bu özel günde tüm çocuklarımızı sevgi ile kucaklıyorum" diyen Prof. Dr. Tuncel, çocukların barış dolu bir dünyada yaşamaları ve sağlıklı, mutlu bir gelecekleri olması temennisinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada olduğu gibi Çukurova Üniversitesinde de pandemi nedeniyle kısıtlanmış etkinliklerle kutlandı. Gün dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel makamında Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nden Cemre Özlem Bilir, Sakine Sultan Ceylan ile Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in adaşı Meryem Ekin Kanber'i ağırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in ilk konukları Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan minikler oldu. Cemre Özlem Bilir, Sakine Sultan Ceylan, uzman personel Hatice Cengiz gözetiminde makam arabasıyla rektörlük binasına geldi.

Rektör korumasının eşlik ettiği minikleri makamda Prof. Dr. Tuncel karşıladı. İki kız öğrenciye Rektörlük binişini giydiren Prof. Dr. Tuncel koltuğunu miniklere verdi.

3'üncü sınıf öğrencisi olan minik rektörlerin, Prof. Dr. Meryem Tuncel'e küçük bir de sürprizi vardı. Cemre ve Sakine, kendi el yazılarıyla kalem aldıkları mektubu Prof. Dr. Tuncel'e takdim ettiler. Çocukların sevgi dolu sözlerinin yer aldığı mektubu okuyup onlara sarılan Prof. Dr. Tuncel, duygu dolu anlar yaşadı ve onları sık sık ziyaret etme sözü verdi.

Bir başka misafir ise Meryem Ekin Kanber oldu. Meryem de diğer minik Rektörler gibi binaya makam arabasıyla geldi. Rektör Prof. Dr. Tuncel'in binişi giydirdiği adaşı Meryem Ekin Kanber Rektörlük koltuğuna oturdu.

Heyecanlı oldukları kadar mutlulukları gözlerinden okunan minik Rektörlerin koltuğu devralınca ilk icraatları telsizle kampüsün genel durumunu öğrenmek oldu. Güvenlik birimine talimatlar veren minik Rektörler, özel kalem müdürünün sunduğu evraklara imza atmayı da ihmal etmedi.

Ziyarette çocuklarla tek tek ilgilenip onlara hediyeler veren Prof. Dr. Tuncel, geleceğin rektörlerine, vatanlarına bağlı bireyler olarak çok çalışıp fark oluşturmaları öğüdünde bulundu. - ADANA

Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti
Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti
Rektör Prof. Dr. Tuncel, koltuğunu çocuklara devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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