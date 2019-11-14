Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi

14.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:16

Yenice Platformu ve Yenice Yüksekokul Derneği Yöneticileri, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.



Ziyarette Yenice Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak, Dernek Başkan Vekili Ergün Özgün, Dernek Yöneticileri Mehmet Temel Derebaşı ve Aşkın Uzunkara, Yenice Platformu Yöneticileri Sedat Çakıl, Mehmet Turgut, Muzaffer Şık, Fahri Elieyioğlu, Cemal Karakaş, Tuncay Arslan, Naim Emdi ve Dilek Kocabaş, Yurt Sahibi - İşadamı Ertan Mısırlı ve Mustafa Ayan bulundular. Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak, HES konusundaki gelişmeleri anlatarak, Yüksekokula yeni bölümler kurulması konusunda Rektör Polat'dan yardım ve destek istedi. Heyet üyelerinin sorusu üzerine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, " Yenice'de güzel bir binamız var. Fakat, tüm ülkede olduğu gibi yüksekokulların kontenjanları doldurma sorunu var. Biz bir iki bölüm açılması için YÖK'e teklif getireceğiz. İnşallah başarırız " dedi.



Ziyaret sonunda Yenice Platformu ve Yüksekokul Derneği Yöneticileri, Karabük Üniversitesi Senatosunu Yenice'ye davet ettiler. - KARABÜK

Kaynak: İHA