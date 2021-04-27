Rektör Elmastaş'tan Başkan Geylani'ye ziyaret
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Rektör Elmastaş'tan Başkan Geylani'ye ziyaret

Rektör Elmastaş'tan Başkan Geylani'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye iadeyi ziyarette bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye iadeyi ziyarette bulundu.

Belediye başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Elmastaş, Başkan Geylani ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile Başkan Geylani, görüşmenin ardından Rektör Elmastaş'a görevinde başarılar dileyerek ziyaret anısına bir hediye verdi. - BİTLİS

Rektör Elmastaş'tan Başkan Geylani'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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