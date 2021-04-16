Rektör Demir ziyaretlerine devam ediyor

Göreve geldiği günden bu yana ikili görüşmelere önem veren ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunan Üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak'ı ziyaret etti.

Üniversiteler arasında yapılabilecek iş birliklerinin görüşüldüğü ziyarette, eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik gelişmeler hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Üniversiteler arasında yapılacak iş birliklerini önemsediklerini anlatan Prof. Dr. İdris Demir, genç bir üniversite olarak desteklere ve gelişime yönelik projelere açık olduklarını söyledi. Batman Üniversitesinin bölgesinde öne çıkan işler yapmak istediğini belirten Rektör Demir, her daim istişareye açık olduklarını kaydetti. Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde iletişimin daha da önem kazandığına dikkat çeken Rektör Demir, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak'a günün anısına hediye takdim etti.

Üniversitelerin bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını önemsediklerini belirten Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitemiz ile yapılabilecek her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Bültenler