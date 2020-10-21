Rektör Çufalı, Yeşil ile bir araya geldi
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Rektör Çufalı, Yeşil ile bir araya geldi

21.10.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:58
Rektör Çufalı, Yeşil ile bir araya geldi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile Genel Sekreter Hayri Bulazar, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bir nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. Ziyarette GMİS ile Üniversite işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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