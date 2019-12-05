Rektör Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret

05.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:42

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerin davetini kırmayıp evlerine sürpriz ziyarette bulundu.



Öğrencilerle her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteren ve özellikle de yaptığı sürpriz öğrenci evi ziyaretleriyle adından söz ettiren Çomaklı, yine öğrencilerin davetine kayıtsız kalmayarak evlerinde ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Özge Özgentürk'ün, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı geri çevirmeyen Rektör Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ile birlikte öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Gayet samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ve İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu da yer aldı. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen, çay içen ve sohbet eden Rektör Çomaklı; ayrıca öğrencilerin taleplerini, sorunlarını ve önerilerini de dinledi.



Rektör Çomaklı: "Çocuklarınız bizlere emanet"



Ziyarete ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Öğrencilerimizden Özge, sosyal medya üzerinden bir davette bulundu. Yoğunluğumuzdan dolayı bu daveti ertelemek zorunda kalmıştık. Kendisi bana bir kez daha mesaj attı ve ben de kendilerine yemekleri hazırlamalarını, geleceğimi söyledim. Hatta bu ziyareti, eşim ve hocalarımızla gerçekleştirerek sürpriz yapmak istedik. Bizim için bu işin iki boyutu var. Birincisi öğrencilerimizi, yaşadıkları ortamda gözlemleme imkanımız oluyor. İkincisi ise ailelere, çocuklarının bizlere emanet olduğu ve onlara gözümüz gibi baktığımız mesajını vermek istiyoruz. Ailelerin gözleri kesinlikle arkada kalmasın. Gerçekten onlara kendimizden daha iyi bakmak zorundayız. Zaten bugün olduğu gibi bizler için yemek bahane. Bizim asıl amacımız; onlarla birlikte olmak."



"Çocuklarınızı bize teslim ettiniz, onlara en iyi şekilde bakacağız"



Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya evlerinin kapılarını açan öğrencilerden Merve Küçük'ün ailesinin kendisiyle görüşme isteklerini de geri çevirmeyerek telefonda sohbet etti. Prof. Dr. Çomaklı, Küçük ailesi ile yaptığı görüşmede şunları söyledi: "Ara ara çocuklarımızın evlerine gidiyorum; çünkü onların ne şartlarda yaşadıklarını görmek istiyorum. Sizler çocuklarınızı bize teslim ettiniz, biz de onlara en iyi şekilde bakacağız. Çocuklarınız bizim meleklerimiz. Bizler de onları en iyi şekilde yetiştirip memlekete teslim edeceğiz. Gözünüz arkada kalmasın, hepsi bize emanet."



Özge Özgentürk: "Hocamız sağ olsun bizi kırmayıp geldi"



Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya, sosyal medya üzerinden davette bulunan Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Özge Özgentürk, ziyarete ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:



"Rektör hocamız ve eşiyle birlikte olmak, onları ağırlamak bizler için büyük onur. Arkadaşlarımızla birlikte bir gün otururken 'neden rektör hocamızı ağırlamayalım' dedik ve kendisine sosyal medya üzerinden bir davette bulunduk. Hocamız da sağ olsun bizi kırmayıp geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Rektörümüzü ağırlıyor ve ona ulaşabiliyor olmak çok güzel bir duygu. Sorunlarımızda, yardıma ihtiyacımız olduğunda Rektörümüze rahatlıkla ulaşabiliyoruz, kendisini evimizde ağırlayabiliyoruz. Anadolu Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalığını gerçekten hissediyoruz."



Merve Küçük: "Artık ailemin içi daha rahat olacak"



Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Merve Küçük ise Rektör Çomaklı'nın ziyaretiyle ilgili olarak, "Pek çok üniversitede öğrenciler, rektör hocalarının isimlerini dahi bilmezken; bizler bugün Rektör hocamızı, eşini ve değerli hocalarımızı evimizde ağırladık. Bu yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ailemle görüntülü konuşmalarına da çok mutlu oldum. Ailem de çok şaşırdı; ama eminim artık içleri daha rahat olacaktır."



Eda Arıcı: "Rektör hocamızın ne kadar öğrenci dostu olduğunu anladım"



Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya evlerinin kaplarını açan Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Eda Arıcı ise, "Bu akşam çok samimi bir ortamın içindeydik. Rektör hocamızı yakından tanıyınca ne kadar öğrenci dostu olduğunu anladım. Geldikleri için çok mutluyum." dedi.



Şeyma Sancar: "Rektör hocamızın sıcak ve içten tavırlarıyla heyecanımız azaldı"



Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Şeyma Sancar ise samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarete ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Rektör hocamızı, eşini ve değerli hocalarımızı ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Bugün oldukça güzel bir ortam hakimdi. Başta çok heyecanlıydık ama rektör hocamızın sıcak ve içten tavırlarıyla heyecanımız azaldı. Hayatım boyunca bugünü unutmayacağım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA