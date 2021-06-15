Rektör Budak, istişare toplantılarında akademisyenlerle buluşuyor
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Rektör Budak, istişare toplantılarında akademisyenlerle buluşuyor

Rektör Budak, istişare toplantılarında akademisyenlerle buluşuyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2021 yılının ilk 6 ayında Araştırma Üniversitesi olma hedefine yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği istişare toplantılarına başladı.

Tüm akademik birimlerle yüz yüze görüşmeler yapacak olan Prof. Dr. Budak, ilk ziyaretini EÜ Mühendislik Fakültesi bölümlerine gerçekleştirdi. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız ve akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Budak, "Araştırma Üniversitelerinin açıklanmasına kısa bir süre kala Ege Üniversitesi olarak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Gerekli kriterleri tek tek yerine getirerek hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır" dedi.

Açık havada akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Budak, " Ülkemizin kalkınma hamlesine paralel olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 66 yıllık bilgi birikimimizi ve deneyimimizi ülkemizin hizmetine sunmak adına değerli akademisyenlerimizle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Üniversitemiz, pek çok alanda uzman ve yetkin bir akademik kadroya sahip. Oluşturduğumuz bilim iklimi ile bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek hamleler yapıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren başlattığımız bir akreditasyon seferberliği var. Bunun meyvelerini bugün almaya devam ediyoruz. Akredite olan fakülte, yüksekokul, bölüm, program ve laboratuvar sayılarımız her geçen gün artıyor. Ayrıca YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olan 11 üniversiteden biriyiz. Şu an tam akreditasyon süreci içerisindeyiz ve bu süreçten de başarıyla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

"İstişare toplantılarını sürekli hale getirdik"

Ege Üniversitesi üst yönetimi olarak stratejik yönetim, süreklilik, öğrenci odaklılık ve kalite kavramlarını yönetim felsefesi haline getirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Budak, " YÖK tarafından gerçekleştirilen '11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi Toplantısı'nda ihtisas alanlarımız Kimya, İlaç ve Gıda Arz Güvenliği olarak belirlendi. Sağlık temalı üniversite çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Akademisyenlerimiz TÜBİTAK nezdinde de önemli başarılara imza atıyorlar. En çok proje yapan üniversiteler arasında zirvede yer almayı bir rutin haline getirdik. Dünyaca tanınan sıralama kuruluşlarının değerlendirmelerinde her yıl daha da yükseliyoruz. Siz değerli hocalarımızın katkılarıyla üniversitemizi daha ileriye taşıyacağız. Bu yüzden sizlerin görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Üniversitemizi hem ulusal hem uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten bir yükseköğretim kurumu haline getirmek için bu tür istişare toplantılarını sürekli hale getirdik. Özverili çalışmalarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı kapsamında Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, fakültenin 2021 yılı ilk 6 ayını değerlendiren bir sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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