Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile bir araya geldi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ile bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Bursa'da, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret eden Rektör Beydemir'e, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Sami İmamoğlu ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayram da katıldı. İki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konuları değerlendirilirken, gelecek dönemler için müşterek yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Rektör Karademir, Rektör Beydemir'e ziyaretleri için teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

Rektör Beydemir, Bursa Teknik Üniversitesi'nde çeşitli istişarelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şeyh Edebali Üniversitesi, Arif Karademir, Rektör, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title