Rektör Alma, Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı'na katıldı

29.08.2019 11:29

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, WESCE'19 Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı'na katıldı.



Enerji dünyasında stratejik yol haritaların belirlenmesi ve hedeflerin oluşturulması gibi kritik süreçlere katkı sağlaması amacı ile düzenlenen WESCE'19 Dünya Enerji Stratejileri Kongresi ve Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde açıldı. Rektör Alma, programda 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları' konusunda katılımcılara sunum yaptı.



Prof. Dr. Bahri Şahin'in Kongre Başkanlığı yaptığı programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Eski Kanada Araştırma, Yenilikler ve Bilim Bakanı Dr. Reza Moridi katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA