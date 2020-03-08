Rektör Akgül: "Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir"
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Rektör Akgül: "Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar" dedi.

08.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:19
Rektör Akgül:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar" dedi.


Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar. Emekleri ve üstün çabalarıyla toplumumuzu güçlendiren, varlıklarıyla dünyamıza değer katan kadınlarımız aynı zamanda aile birliğimizin teminatı, yüksek sevginin, merhamet ve iyiliğin de kaynağıdır. Her ne kadar kadınlarla ilişkilerimiz kimi zaman anne, kimi zaman kız kardeş, kimi zaman eş ve evlat, kimi zaman en yakın arkadaş şeklinde kurulsa da kadınlarımızın öncelikle bir insan olduğunu hatırlamak; cinsiyetçilik gözlüğünden uzak bir şekilde kendilerine yaklaşarak onlara olumsuz davranışlar sergilemekten uzak durmak toplumsal görev ve sorumluluklarımızın yanında ahlaki ve insani bir görevdir. Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Gününün bizlere bir kez daha sorumluluklarımızı hatırlatması ve kadınlarımızın kıymetini pekiştirmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle; emekleri, bitmek bilmez gayretleri, pozitif enerjileri ve sevgi dolu yürekleri ile hayatımızı anlamlandıran kadınlarımızın hak ettikleri güzellikte bir yaşam sürmelerini diliyor, başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensupları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum." - KARAMAN

Kaynak: İHA

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