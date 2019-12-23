Reklam Dünyasının Yaratıcıları Kristal Elma'da buluştu

23.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:41

Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleşen organizasyonda 8 Büyük, 166 Kristal, 151 Gümüş, 138 Bronz ve 5 Özel olmak üzere toplam 468 ödül verildi.

Bu yıl "Sıradanlığa karşı, tekdüzeliğe karşı… Yaratıcılık tek, biz hepimiz" diyerek yola çıkan Kristal Elma ödül töreni en uzun gece 21 Aralık Cumartesi günü, Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler törende yaptığı açılış konuşmasında, sektörümüzün bugünlere ulaşması yolunda emek veren herkese teşekkür etti.

Yaratıcılığı vurgulayan özel ışık gösterileri, Çok Da Fifi ekibinin sunumuyla renklenen geceye reklam dünyası yoğun ilgi gösterdi, törene 1000'in üzerinde davetli katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaratıcılıkta sınır tanımayan projelerin alkışlandığı Kristal Elma'da 8 Büyük, 166 Kristal, 151 Gümüş, 138 Bronz ve 5 Özel olmak üzere toplam 468 ödül sahiplerini buldu. En uzun gece Kaan Düzarat'ın performansını içeren after party ile devam etti.

KRİSTAL ELMA BÜYÜK ÖDÜLLERİ

"Film, TV-Sinema" kategorisine "Allianz Yaşam Döngüsü" kampanyası ile Concept, "Online Film" kategorisinde "LÖSEV-Canım Kardeşim" kampanyası ile Rafineri, "Entegre Kampanyalar" kategorisinde ise "Fener Ol" kampanyası ile 4129Grey büyük ödülün sahibi oldu. Gecenin diğer büyük ödül kazananları ise "Medya" kategorisinde "Söz Ver Kampanyası" ile Havas Media, "Dijital" kategorisinde"Airmax 720 Launch Campaign" ile Awesome Bros, "Bölge" kategorisinde "Disleksi" kampanyası ile Mun Reklam Ajansı oldu. TBWA\İstanbul Beyond Fashion-Polo Shirt, Shirt T-Shirt kampanyası ile "Basın" kategorisinde, "Acting Identy" kampanyası ile "Tasarım" kategorisinde büyük ödül kazandı.

Bu sene açılan "Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde hem Kristal Elma hem de Seçici Kurul Özel Ödülü sahiplerini buldu. Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde Kristal Elma'nın sahibi "Gmag Özel Günler İleitşimi" projesiyle Havas olurken, Seçici Kurul Özel Ödülü ise "Kırmızı Kurdeleler" projesiyle Mullenlowe Istanbul'un oldu.

Kaynak: Bültenler