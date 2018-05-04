Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, Erü Rektörü Güven'i Ziyaret Etti
“Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu” konulu toplantıya katılmak üzere Kayseri’ye gelen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i ziyaret etti.
"Dijital Ekonomi ve Rekabet Kurumu" konulu toplantıya katılmak üzere Kayseri'ye gelen Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'a, Türkiye'de 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi'ndeki eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda ise Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a üniversitenin çini vazosunu takdim etti. - KAYSERİ