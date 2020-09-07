Reina Katliamı nedir? Reina Katliamı'nda ne oldu? Abdulkadir Masharipov kimdir?
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Reina Katliamı nedir? Reina Katliamı'nda ne oldu? Abdulkadir Masharipov kimdir?

Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı. Peki, Reina Katliamı nedir? Reina Katliamı'nda ne oldu? Abdulkadir Masharipov kimdir?

Reina Katliamı nedir? Reina Katliamı'nda ne oldu? Abdulkadir Masharipov kimdir?
07.09.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:48

Beşiktaş Ortaköy'de yaşanan Reina saldırısında 39 kişiyi öldürmekten yargılanan sanık Abdulkadir Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası verildi. Reina Katliamı nedir? Reina Katliamı'nda ne oldu? Abdulkadir Masharipov kimdir?

ABDULKADİR MASHARİPOV KİMDİR?

Abdulkadir Masharipov Reina Katliamı sorumlusudur. İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina gece kulübünde 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 71 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının 1983 doğumlu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'dur.

stanbul Valisi Vasip Şahin zanlının dört yabancı dil bildiğini söyledi. Valilikten daha sonra paylaşılan bilgi notuna göre, Masharipov ana dili Özbekçenin yanı sıra Arapça, Rusça, Çince ve Türkçe biliyor.

Bunun yanı sıra zanlının Tacik asıllı Özbek vatandaşı olduğu, Afganistan ve Pakistan'da iki yıl eğitim aldığı belirtiliyor.

Zanlının Ocak 2016'da İran sınırından Türkiye'ye kaçak olarak girdiğinin "kuvvetle muhtemel" olduğu ifade edilirken, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile bağlantı kurduğu da bildirildi

REİNA KATLİAMI NEDİR?

2017 İstanbul gece kulübü saldırısı ya da Reina Katliamı, 1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı. Saldırı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı.

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) bir gün sonra saldırının sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Saldırgan ve bazı örgüt militanları 17 Ocak 2017 yerel saatle 00:15'te İstanbul Esenyurt'ta bir sitede güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

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