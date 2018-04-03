Rehber Öğretmenlerden Tiyatro Oyunu

Sivas'ta, rehber öğretmenler kurdukları toplulukla tiyatro oyununu sahneledi.

Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğu, aile ve iletişim, öğretmen ve sınıf yönetimi ile öğrenciler ve ergenlik konularını ele alan tiyatro oyunu hazırladı.

Topululuk hazırladıkları oyunu Anadolu Yeni Çizgi (AYÇ) Konferans Salonunda sahneledi.

Oyun sonunda Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Gönüllü Rehber Öğretmenler Tiyatro Topluluğunu tebrik etti.

Yıldızhan, öğretmenlerin hazırladıkları oyunla önemli sorunları ele aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bence hepimiz burada gündeme gelen iletişim problemlerini farklı boyutlarda yaşıyoruz. Sizler rehber öğretmenler olarak geleceğimizi şekillendiriyorsunuz. Belki aileler olayın çok farkında değiller ya da anne baba duygusu birçok şeyin önüne de geçebiliyor. Bizim sizlerden isteğimiz çocuklarımızın yetişmesinde çok özverili davranmanız ve aile eksik kalıyor ise bunu okulda sizlerin tamamlamanız çünkü geleceğimiz çocuklarımızın üzerinde şekillenecek."

Oyunu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Milli Eğitim Şube Müdürü Anakız Yörük, AYÇ Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çakmak da izledi.