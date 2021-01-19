Rehavet ne demek? Rehavete kapılmamak ne demek? Rehavet TDK anlamı
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Rehavet ne demek? Rehavete kapılmamak ne demek? Rehavet TDK anlamı

19.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:14
Rehavet ne demek? Rehavete kapılmamak ne demek? Rehavet TDK anlamı

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Peki, Rehavet ne demek? Rehavete kapılmamak ne demek? Rehavet TDK anlamı

Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan rehavet ne demek? Rehavet kelimesi oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkması dolayısıyla kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte fayda var. Peki Rehavet ne demek? Rehavete kapılmamak ne demek? Rehavet TDK anlamı ve örnek cümleler ile birlikte rehavet kelimesine dair merak edilenler…

REHAVET NE DEMEK?

Rehavet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Rehavet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ye göre, rehavet kelimesi "Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik" anlamına gelir.

REHAVET KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bayıltıcı bir rehavet hissediyordu, uykuya çok ihtiyacı vardı ve uyudu.

REHAVET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- rehavet çökmek (veya basmak)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 17:14:29. #1.15#
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