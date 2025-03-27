"Regl iken mezarlığa gidilir mi?" sorusu, özellikle dini hassasiyetlere önem veren kadınlar tarafından sıkça araştırılan bir konudur. Kadınların âdet dönemlerinde ibadet, dua ve mezarlık ziyareti gibi dini uygulamalara katılımının hükmü, merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Diyanet'e göre regl halindeyken mezarlığa gitmek caiz midir? Regl iken mezarlığa gidilir mi? Diyanet'e göre âdet halinde mezarlığa gidilir mi?

REGL İKEN MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Âdetli olsun veya olmasın kadınların, cenazenin yanında durmaları, açıp yüzüne bakmaları ve kabir ziyaretinde bulunmaları caizdir (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/184; Haskefî, ed-Dürrü'l-muhtar, 1/117).

DİYANET'E GÖRE ÂDET HALİNDE MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Kadınların özel hâllerinde iken kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur. Bu sebeple kadınların bu hâlde iken kabir ziyareti yapmaları, dua etmeleri ve dua niyetiyle ezberden dua âyetlerini okumaları caizdir.