Regaip kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Recep ayında hangi kandil var? 2021 kandil günleri ne zaman, kandile kaç gün kaldı?

Mübarek 3 ayların girmesiyle birlikte vatandaşlar Recep ayında hangi kandil veya kandiller var merak ediyor. Peki, Recep ayı kandilleri nelerdir? Recep ayı ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün kandil mi, Receb'in ilk gecesi kandil mi? Regaip kandili ve gecesi ne zaman?