Regaip Kandili ezan okundu mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İl il ezan vakitleri!

Regaip gecesinde oruç tutmak isteyen müslümanlar, bu gece kalkıp niyetlerini edecek ve ibadetlerini yapacaklar. Regaip Kandili'nde tutulan oruçlar, farz ibadet değil, sünnet olan bir ibadet şeklidir. Gece sahur yapacak niyet edecek müslümanlar için işte Regaip Kandili ezan okundu mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? İl il ezan vakitleri!

REGAİP KANDİLİ EZAN OKUNDU MU?

2021 yılında Regaip kandili 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Mübarek günde oruç tutmak isteyen vatandaşlar sahur yapmak ve niyet etmek için ezan vaktini bilmek istiyor.

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NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU? SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Mendup sözlük anlamı ise yapılması halinde sevap olan fakat yapılmaması halinde günah olmayan demektir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Regaip kandili, ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadar ki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir.