Redd, 4 Ağustos'ta Yalova Müzik Festivali'nde

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan Redd grubu, Türk rock ve alternatif müziğin en iyilerini bir araya getiren 2018 yılının en iddalı festivaline konuk olacak.

Her albümlerinde yeni arayışları gözler önüne seren Redd, festival kapsamındaki konsere özel olarak hazırlanırken, müzikseverler için farklı sürprizler de hazırlıyor.

İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta, Yalova'nın en güzel sahilinde; "Yalova TatilPark" da sevenleriyle buluşacak olan grup, dünyada değişen müzik akımlarını başarılı bir şekilde kendi anlayışları ile birleştirerek kullanıyor.

3 gün boyunca Yalova sahilinde gerçekleşecek "Yalova Müzik Festivali" nde 30'a yakın performans ve sürpriz etkinlikler gerçekleşecek. 4.000 kişilik kamp alanı, 40.000 kişilik kapasitesi ile bu yıla damgasını vurmaya hazırlanan Türkiye'nin en iddaalı festivalinin biletleri avantajlı ön satışa çıktı.