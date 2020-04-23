Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e Geliyor! Red Dead Redemption 2, Microsoft'un Xbox Game Pass adına attığı en büyük adımlardan bir tanesi olacak.

Red Dead Redemption 2, Microsoft'un Xbox Game Pass adına attığı en büyük adımlardan bir tanesi olacak. Vahşi Batı temalı oyun, önümüzdeki ayın başlarında ücretli abonelik servisine gelecek.

2017 yılı içerisinde faaliyete geçmiş olan Xbox Game Pass, Amerika menşeli yazılım devinin oturttuğu sistem ile aylık olarak yeni oyunlara ev sahipliği yapıyor. Aldığınız abonelik seçeneği ile yüzden fazla oyuna erişim sağlayabiliyorsunuz. Yakuza Kiwami son eklenen oyun olmuştu. Sıradaki oyun ise bir hayli büyük olacak.

Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass Aboneleriyle Buluşacak!

Microsoft tarafından Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs 2020 tarihinde Xbox Game Pass servisine eklenecek. Xbox One sahibi olup da henüz oyunu satın almamışsanız, iki hafta daha sıkın dişinizi.

Yüz yetmiş beşten fazla Yılın Oyunu ödülü ve iki yüz elliden fazla tam puan alan Vahşi Batı temalı oyunun hikayesi 1899 yılında geçiyor. Van der Linde çetesinin bir üyesi olan Arthur Morgan isimli bir kanun kaçağının rolüne bürünüyorsunuz. Vahşi Batı'nın ölmekte olduğunu kabul etmek istemeyen Morgan olarak hükümet güçlerine, rakip çetelere ve diğer muhaliflere soygun ve hırsızlık yaparak ve silahlı çatışmalara girerek karşı hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz.

Oyunun PC versiyonu belirli bir süreliğine platforma özel içerikler barındırıyordu ama geçtiğimiz aylarda yayınlanan güncelleme ile bu içerikler PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarına da gelmişti. Ayrıca çevrimiçi Red Dead Online moduna da erişim hakkınız olacak.

Son olarak, Red Dead Redemption 2 oyununun geldiği gün Grand Theft Auto V de Xbox Game Pass servisinden kaldırılacak. Yani eğer henüz oynamadıysanız, elinizi çabuk tutmakta fayda var.