"Recycling Art" Geri Dönüştürülebilir Sergi

Balon müzesinde kullanılan tüm materyaller ünlü sanatçıların dokunuşuyla tekrar yorumlanarak özgün eserlere dönüşüyor. Türkiye'de bir ilke imza atan sergi, farklı konseptiyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en ünlü balon müzesi Animal Balloon World'ün ardından yine ses getirecek bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek için Hollanda, İspanya, Belçika, İtalya, Fransa ve Avusturya başta olmak üzere pek çok ülkeden gelen 20 ünlü balon artistinin ve Türkiye'den de 14 gönüllü öğrencinin yaratıcı dokunuşlarıyla inşa edilen müzenin devamı niteliğindeki sergi Metropol İstanbul ev sahipliğinde sanatseverle buluşuyor. Sergi de iki önemli sanatçı ressam Sabahat Çıkıntaş ve Bubi'nin de eserleri yer alıyor. Doğanın korunması, çevreye saygı ve türlerin yaşam alanlarının devamlılığı gibi önemli konuların ana tema olarak belirlendiği sergide Sabahat Çıkıntaş ve Bubi'nin sergi temasını birebir yansıtan yaratıcı eserleri ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Yemyeşil bir dünya

Sergilenen eserler arasında yer alan yeşil küre oldukça dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı Bubi'nin imzasını taşıyan küre, renkleri ve formuyla dünyamızı yansıtıyor. Yeşil tonların ağırlıkta olduğu küre doğanın ve yeşilin korunduğu bir dünya imgelemesi olarak yorumlanıyor. Usta sanatçı Bubi'nin balon müzesinde kullanılan doğayla dost geri dönüşebilir balonlarla tasarladığı eser verdiği daha yaşanabilir bir dünya mesajıyla serginin yoğun ilgi gören eserleri arasında yer alıyor.

Dünyamıza saygı

Doğal yaşamın yok oluşu ve canlılara saygı teması ile tasarladığı eserleriyle sergiye renk katan ressam Sabahat Çıkıntaş, hem doğanın hem de hayvanların önemini ve ekolojik dengenin bozulmasının etkilerini çarpıcı bir biçimde anlatıyor.

Kaynak: Bültenler