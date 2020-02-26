Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?

26.02.2020 08:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:50

Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlarla kutlandı. Özel etkinliklerin de yapıldığı bu özel günde Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından kesitlere ve siyasi kariyerinden başarılara yer verilirken, özel mesajlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlandı. Peki, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan doğum tarihi: 26 Şubat 1954

Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında: 66 yaşında

Recep Tayyip Erdoğan boy: 1,85 m

Recep Tayyip Erdoğan eş: Emine Erdoğan (e. 1978)

Recep Tayyip Erdoğan çocuklar: Ahmet Burak Erdoğan, Necmettin Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Esra Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan unvanı: Genel Başkan/Cumhurbaşkanı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİYOGRAFİSİ

Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir.

İktisatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

Özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi.

22. Dönemde Siirt, 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 59 ve 60. Hükümette Başbakanlık görevini yürüttü. 61. Hükümette üçüncü defa Başbakanlık görevini üstlendi.

İngilizce bilen Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.