Recep Mamur dualarla uğurlandı
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Recep Mamur dualarla uğurlandı

Recep Mamur dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dün akşam hayatını kaybeden iş adamı ve Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Dün akşam hayatını kaybeden iş adamı ve Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü evinde fenalaşarak dün hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki Mamur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mamur'un cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Mamur, Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fenerbahçe eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Vavacars Fatih Karagümrük SK Başkanı Süleyman Hurma, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kayserispor eski başkanının tabutuna, Yukatel Kayserispor bayrağı, forması ve atkısı sarıldı. - KAYSERİ

Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı
Recep Mamur dualarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur hayatını kaybetti
Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur hayatını kaybetti
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Recep Mamur dualarla uğurlandı - Haberler
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