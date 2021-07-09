Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?
12 Şubat 2010'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik 2'nin devam filmi olan Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi? Recep İvedik 36 full izle!
Kanal D ekranlarında yayınlanacak Recep İvedik 3, saat 20:00'da bugün ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenen Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?
RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI
Şahan Gökbakar Recep İvedik
Zeynep Çamcı Zeynep
Sevim Yatlılar
Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih
Volkan Cal Muhabir
Deniz Bozkurt
Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut
Oktay Dener Ak Sakallı Dede
Vahdet Çakar Karate Hocası
Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu
Dilara Yüzer Maria
Aslı Nişancı Katrin
RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?
Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.