Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?
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Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?

Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?
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12 Şubat 2010'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik 2'nin devam filmi olan Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi? Recep İvedik 36 full izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanacak Recep İvedik 3, saat 20:00'da bugün ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenen Recep İvedik 3 oyucuları kimler? Recep İvedik 3 nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 3 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Zeynep Çamcı Zeynep

Sevim Yatlılar

Mehmet Yumurtacı Bakkal Salih

Volkan Cal Muhabir

Deniz Bozkurt

Murat Mahmutyazıcıoğlu Mahmut

Oktay Dener Ak Sakallı Dede

Vahdet Çakar Karate Hocası

Mehmet Önder Tiyatro Oyuncusu

Dilara Yüzer Maria

Aslı Nişancı Katrin

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

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