Recep Bozdoğan kimdir? Recep Bozdoğan kaç yaşında, nereli?
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Recep Bozdoğan kimdir? Recep Bozdoğan kaç yaşında, nereli?

Recep Bozdoğan kimdir? Recep Bozdoğan kaç yaşında, nereli?
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Marmara Üniversitesi'ndeki birçok akademik görevlerde bulunmuş olan Recep Bozdoğan, son günlerde adı sıkça aratılıyor. Akademinin dışında özel sektörde danışmanlık da yapmış olan Recep Bozdoğan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Bozdoğan kimdir? Recep Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Marmara Üniversitesi'ndeki birçok akademik görevlerde bulunmuş olan Recep Bozdoğan, son günlerde adı sıkça aratılıyor. Akademinin dışında özel sektörde danışmanlık da yapmış olan Recep Bozdoğan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Recep Bozdoğan kimdir? Recep Bozdoğan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

RECEP BOZDOĞAN KİMDİR?

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Recep Bozdoğan, Marmara Üniversitesi-Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu.

Marmara Üniversitesi'ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 2003-2005 yılları arasında özel sektörde danışmanlık, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışmanlık, 2006-2007 yılları arasında İstanbul İl Özel İdaresi'nde genel sekreter yardımcılığı ve 2007-2012 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği'nde genel sekreterlik yaptı.

2008 yılından itibaren Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı, 2012 tarihinden itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Bozdoğan, 28 Ağustos 2015 tarihinde Rektör Yardımcı olarak atandı.

"Belediyelerde Örgüt Geliştirme", "Liderlik Yaklaşımları ve Belediyeler", "İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç", "İstanbul 2053 Vizyonu" adlı kitapları, editörlüğünü yaptığı "Türkiye'de Yerel Yönetimler", "İstanbul; Kent ve Medeniyet", "İstanbul; Mekân ve İnsan", "İstanbul; Tarih ve Medeniyet" adlı eserleri ve çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

"Küresel şehirler", "metropoliten yönetimler", "kamu kesiminde stratejik yönetim ve performans programı" konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.

İngilizce bilen Recep Bozdoğan evli ve 3 çocuk babasıdır.

RECEP BOZDOĞAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Recep Bozdoğan'ın doğum tarihine ilişkin herhangi bir bilgi yok.

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