Recep ayının son günü ne zaman 2022? Recep ayı ne zaman bitiyor?
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Recep ayının son 3 günü ne zaman? Belirlenen üç ayların ne zaman başlayacağı ve biteceği araştırılırken 2022 Recep ayı hangi gün bitecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan hangi aylarda olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 2022 Recep ayının ortası hangi güne denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, Recep ayının son günü ne zaman 2022? Recep ayının son 3 günü ne zaman?
Recep ayının son günü ne zaman 2022, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Recep ayı Cemaziyelahir ayından sonra gelen aydır. Recep ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Recep ayı kaç gün sürecek? Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?
RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.
Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba
Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
Recep ayının son günü : 3 Mart Perşembe 2022
Recep ayının son gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
RECEP AYININ SON 3 GÜNÜ NE ZAMAN?
Buna göre, Recep ayının son 3 günü 1 Mart, 2 Mart ve 3 Mart'tır.
Receb ayının 29. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece
Receb ayının 30. gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
2022 Receb ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Receb ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 2. gecesi : 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 3. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 4. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 5. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 6. gecesi : 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 7. gecesi : 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 8. gecesi : 8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 11. gecesi : 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 12. gecesi : 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 16. gecesi : 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 17. gecesi : 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 18. gecesi : 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 19. gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 20. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 21. gecesi : 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 22. gecesi : 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 23. gecesi : 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 24. gecesi : 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 25. gecesi : 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 26. gecesi : 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 27. gecesi : 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece
- Receb ayının 28. gecesi : 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
- Receb ayının 29. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece
- Receb ayının 30. gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece