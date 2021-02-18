Recep ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Receb-i Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!
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Recep ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Receb-i Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

18.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:17
Recep ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Receb-i Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

Mübarek üç ayların birincisi Recep ayında zikir çekmek çok sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayının ilk 10 gününde, orta 10 gününde ve son 10 gününde her gün yüz kere çekilecek zikirler mevcuttur. Peki, Recep ayında çekilecek zikirler nelerdir? Recep ayı zikirleri haberimizde!

Alimler Recep ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100'er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahrrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

2021 RECEP AYI BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 10 GÜNLERİ NE ZAMAN?

Recep ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100'er defa farklı zikirler çekiliyor. 2021 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

Recep Ayı 2021 ilk 10 günü ne zaman : 13 Şubat Cumartesi - 22 Şubat Pazartesi

Recep Ayı 2021 ikinci 10 günü ne zaman : 23 Şubat Salı - 4 Mart Perşembe

Recep Ayı 2021 üçüncü 10 günü ne zaman : 5 Mart Cuma - 13 Mart Cumartesi

RECEP AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (13 ŞUBAT-22 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ilk 10 gününde 100 kere [Sübhanelhayyilgayyûm] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (13 ŞUBAT-22 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Sübhanellahilehadissamed] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (13 ŞUBAT-22 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Sübhanellahrrauf] zikri çekiliyor.

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