Recep ayının 27. günü (Miraç günü) kılınacak namazın tarifi! Miraç Kandili günü hangi namaz kılınır? Namaz tarifi ve kılınışı!

Mübarek üç ayların birincisi Recep ayının ikinci kandili Miraç Kandilidir. Miraç Kandili'nde namaz kılmak çok sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayının 27. günü yani Miraç Kandili günü kılınacak namaz vardır. Peki, Recep ayının 27. günü kılınacak namaz tarifi ve kılınışı nedir? Detaylar haberimizde.

Receb-i Şerif ayının yirmi yedinci günü, Miraç kandili günü namazı merak ediliyor. Peki Miraç Günü kandil namazı nasıl kılınır, ne zaman kılınır, hangi gün kılınır?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. Yani bu yıl Miraç kandili 10 Mart Çarşamba akşamına denk gelmektedir. Miraç kandil gecesi 10 Mart Çarşambayı 11 Mart Perşembeye bağlayan gecedir.

Miraç Kandili gecesi : 10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

Miraç Kandili gündüzü : 11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) NAMAZI TARİFİ VE KILINIŞI

Tabi'inin büyüklerinden olan Hasen el-Basrî (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:

"Receb'in 27. günü olunca, Abdullâh ibni Abbas (Radıyallahu Anhüma) sabahleyin îtikâfa girip öğlen vaktinden önceki kerâhat saatine kadar namaza devam ederdi.

Öğleni kılınca kısa bir nafile (öğlenin son sünnetini) kıldıktan sonra 4 rekat kılar ve her rekatta 1 Fatiha, birer tane Felak ve Nas sureleri, 3 Kadir Suresi ve 50 İhlas Suresi okurdu . Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve 'Bugün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) böyle yapardı.' derdi."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylâni, el-Ğunye)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçeye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

MİRAÇ GÜNÜ NAMAZI DETAYLI TARİFİ (11 MART PERŞEMBE GÜNÜ)

Namazda hangi rekatta neler okunacak aşağıdaki gibidir:

1. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 2. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 3. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi 4. rekat : 1 Fatiha + 1 Felak + 1 Nas + 3 Kadir Suresi + 50 İhlas Suresi

MİRAÇ GÜNÜ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Yukarıda anlattığımız bu namaz 11 Mart Perşembe 2021 günü kılınır. Daha doğrusu 11 Mart Perşembe günü sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar kılınabilir. Allah kabul eylesin.