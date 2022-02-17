Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Recep ayı ne zaman bitiyor? Belirlenen üç ayların ne zaman olacağı araştırılırken 2022 Recep ayı hangi gün bitecek sorusunun yanıtı araştırılıyor. Recep, Şaban ve Ramazan hangi aylarda olacağı insanlar tarafından araştırılıyor. 2022 Recep ayının ortası hangi güne denk geldiği merak konusu oluyor. Peki, 2022 Recep ayının ortası hangi gün?

Recep ayı ne zaman bitiyor, 2022 Recep ayı hangi gün bitecek sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep ayı Cemaziyelahir ayından sonra gelen aydır. Recep ayında oruç tutmak, Kur'an okumak, namaz kılmak çok sevaptır. Recep ayı kaç gün sürecek? Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Recep ayı hangi gün bitecek?

RECEP AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının son günü : 3 Mart Perşembe 2022

Recep ayının son gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece

2022 Receb ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  1. Receb ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
  2. Receb ayının 2. gecesi : 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece
  3. Receb ayının 3. gecesi : 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece
  4. Receb ayının 4. gecesi : 4 Şubat'ı 5 Şubat'a bağlayan gece
  5. Receb ayının 5. gecesi : 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece
  6. Receb ayının 6. gecesi : 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece
  7. Receb ayının 7. gecesi : 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece
  8. Receb ayının 8. gecesi : 8 Şubat'ı 9 Şubat'a bağlayan gece
  9. Receb ayının 9. gecesi : 9 Şubat'ı 10 Şubat'a bağlayan gece
  10. Receb ayının 10. gecesi : 10 Şubat'ı 11 Şubat'a bağlayan gece
  11. Receb ayının 11. gecesi : 11 Şubat'ı 12 Şubat'a bağlayan gece
  12. Receb ayının 12. gecesi : 12 Şubat'ı 13 Şubat'a bağlayan gece
  13. Receb ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece
  14. Receb ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece
  15. Receb ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece
  16. Receb ayının 16. gecesi : 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece
  17. Receb ayının 17. gecesi : 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece
  18. Receb ayının 18. gecesi : 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece
  19. Receb ayının 19. gecesi : 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece
  20. Receb ayının 20. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gece
  21. Receb ayının 21. gecesi : 21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece
  22. Receb ayının 22. gecesi : 22 Şubat'ı 23 Şubat'a bağlayan gece
  23. Receb ayının 23. gecesi : 23 Şubat'ı 24 Şubat'a bağlayan gece
  24. Receb ayının 24. gecesi : 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece
  25. Receb ayının 25. gecesi : 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece
  26. Receb ayının 26. gecesi : 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece
  27. Receb ayının 27. gecesi : 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece
  28. Receb ayının 28. gecesi : 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
  29. Receb ayının 29. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece
  30. Receb ayının 30. gecesi : 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece
  31. Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece

Haberler.com - Gündem

Üç Aylar, 3 Aylar, Dini, Gündem, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title