Receb ayının ilk gece namazları ve ibadetleri nelerdir? 2022 Recep ayında kılınacak namazlar! Receb-i Şerif ayı ilk gece hangi namazlar kılınır?

Recep ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler nelerdir merak ediliyor. Peki bugün 1 Şubat Salıyı 2 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece Receb'in ilk gecesi hangi namazlar kılınır, namaz tarifleri ve kılınışları nasıldır? Kaç rekat namaz var? Nafile namazlar nelerdir? Recep ayı ilk gecesi namazları haberimizde.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022? RECEB AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların başlangıcı yarın akşam namazı ile birlikte olacaktır. 3 ayların ilk günü 2 gün sonra 2 Şubat Çarşamba günüdür. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

RECEP AYININ İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEP AYININ İLK GECESİ NE ZAMAN?

Receb ayının ilk gecesi 1 Şubat Salı gününü 2 Şubat Çarşamba gününe bağlayan gece idrak edilecektir. İlk gece bugün 1 Şubat Salı günü akşam namazının okunmasıyla başlamaktadır.

RECEB AYININ İLK GECE NAMAZLARI (1 ŞUBAT 2022 SALIYI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE NAMAZLARI)

1-) Recebin ilk gecesinin namazı hakkında Enes (Radıyallâhu Anh) 'dan rivayet olunan bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashaba hitaben:

"Her kim, Receb'in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında 10 selam verir, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhu'l-Emin olan Cibril onu bana bildirdi." buyurmuştur.

Biz: "Allah-u Te'ala ve Rasulü bilir." deyince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Allah-u Te'ala onu, canı, malı, ailesi, ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde Sırat'ı şimşek gibi geçer. " buyurmuştur.

Kaynak : (Abdülhak ed-Dehlevi, Mâ sebete bi's-sünne fi eyyâmi's-sene - Abdülhayy el-Leknevi, es-Asarü'l-merfu'a, Kitabu's-salat - ed-Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs)

2-) İmam el-Imad (Rahimehullah) 'ın nakli vedhile; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Cibril (Aleyhisselam) 'in bana bildirdiğine göre; Receb'in ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında (yemekten ve akşam namazından sonra) ilk rekatta Fatiha Suresi'ni, Ayete'l Kürsi'yi, Kadir Suresi'ni (İnna enzalna), İhlas Suresi'ni ve Felak-Nas surelerini birer defa okur (ve 2. rekatı da aynı şekilde kılarsa), Allah-u Te'ala o kişi için her rekata karşılık 70 senelik ibadet sevabı yazar ve büyük bir sevap ihsan etmek ile birlikte geçmiş günalarını da bağışlar. " buyurmuştur.

Kaynak : (Sahil ibnü 'Abdillah eş-Şafi'i el-ma'ruf bi'l-Imad, Bustanül-fukara ve nüzhetü'l-kurrâ)

NOT = Kaynakçanın tamamı değil bir kısmı eklenmiştir.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

