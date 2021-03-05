Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman 2021?

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylar! Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman 2021? Rebiülevvel ayı ibadetleri! Detaylar haberimizde.

İslam dünyasında önemli aylardan biri olarak kabul edilen Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayı ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman 2021?

REBIÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel ayı Ay'ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V),bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Rebiülevvel ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

REBIÜLEVVEL AYI NE DEMEK?

Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur (bk. MEVLİD). Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın önemli bir yeri olduğu, hilâlin müslümanlar için sembolik bir anlam taşıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ilişkiye işaret ettiği ifade edilmiştir (Ahmad Hassan al-Zayat, XXXII [1961], s. 1).

REBIÜLEVVEL AYI GERÇEKLEŞEN TARİHİ OLAYLAR

İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.