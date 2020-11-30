Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta yaralanan Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez sağlık durumu nedir? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir? Hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in sağlık durumu hakkında yeni haberler var mı?