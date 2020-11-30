Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir?

30.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:27
Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta yaralanan Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez sağlık durumu nedir? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir? Hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in sağlık durumu hakkında yeni haberler var mı?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta yaralanan Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez sağlık durumu nedir? Kaç yaşındadır? Hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in sağlık durumu hakkında yeni haberler var mı? Arsenal'in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere yığılmıştı. Hareketsiz kalan Raul Jimenez kimdir? Son sağlık durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAUL JİMENEZ SAĞLIK DURUMU NEDİR?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Arsenal'in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere yığıldı.

Başından oldukça kötü bir darbe alan Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kalınca büyük bir panik yaşandı. Takım arkadaşları ve Arsenal futbolcularının başında toplandığı 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Koronaya rağmen taşlar yerine oturuyor! Türkiye ekonomisinden sevindiren haber
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar
Zenginlerin ölüm korkusu yeni bir iş kolu ortaya çıkardı! Saatine 80 dolar ödüyorlar

Çarpışmanın şiddetiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Jimenez oyuna devam edemedi ve yerini Fabio Silva'ya bıraktı. Sahadan sedye ile ayrılan futbolcu hastaneye kaldırıldı.

SKY Sports'un haberine göre hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in bilinci açıldı. Meksikalı golcünün kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi.

RAUL JİMENEZ KİMDİR?

Raúl Jiménez 5 Mayıs 1991 yılında doğan, Meksikalı futbolcudur. Premier Lig ekiplerinden, Wolves'da forma giymektedir.

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta sakatlık yaşamıştır. Hastaneden gelen habere göre sağlık durumunun iyi olduğu ve uygulanan tedaviye yanıt verdiği belirtildi.

İlgili Haberler

Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
Duru Balım kimdir, neden vefat etti? Rabdomiyosarkom nedir?
Duru Balım kimdir, neden vefat etti? Rabdomiyosarkom nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Enes Batur Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma Bursa Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 11:27:32. #1.15#
title