Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez ne sakatlığı yaşadı? Raul Jimenez sağlık durumu ne? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta yaralanan Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez sağlık durumu nedir? Kaç yaşındadır? Hangi takımda oynamaktadır? Nerelidir? Hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in sağlık durumu hakkında yeni haberler var mı?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta yaralanan Raul Jimenez kimdir? Raul Jimenez sağlık durumu nedir? Kaç yaşındadır? Hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in sağlık durumu hakkında yeni haberler var mı? Arsenal'in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere yığılmıştı. Hareketsiz kalan Raul Jimenez kimdir? Son sağlık durumu nedir? İşte detaylar haberimizde...
RAUL JİMENEZ SAĞLIK DURUMU NEDİR?
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. İlk yarısı 2-1 sona eren karşılaşmada Arsenal'in kullandığı köşe vuruşunda savunmacı David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere yığıldı.
Başından oldukça kötü bir darbe alan Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kalınca büyük bir panik yaşandı. Takım arkadaşları ve Arsenal futbolcularının başında toplandığı 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.
Çarpışmanın şiddetiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Jimenez oyuna devam edemedi ve yerini Fabio Silva'ya bıraktı. Sahadan sedye ile ayrılan futbolcu hastaneye kaldırıldı.
SKY Sports'un haberine göre hastaneye kaldırılan Raul Jimenez'in bilinci açıldı. Meksikalı golcünün kendisine uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtildi.
RAUL JİMENEZ KİMDİR?
Raúl Jiménez 5 Mayıs 1991 yılında doğan, Meksikalı futbolcudur. Premier Lig ekiplerinden, Wolves'da forma giymektedir.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal'ın Wolverhampton'ı ağırladığı maçta sakatlık yaşamıştır. Hastaneden gelen habere göre sağlık durumunun iyi olduğu ve uygulanan tedaviye yanıt verdiği belirtildi.