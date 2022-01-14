Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yıl dönümünde Yenifoça'da kendi ismini taşıyan parkta anıldı

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, konuşmasında; '' Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türkleri'nin yaşadığı zor günlerde, asla pes etmeden mücadele azmini yayan büyük dava adamı. Kendisini, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığına özgür bir şekilde devam etmesi için feda etmiş; Bu davada, halkına ve doğrularına asla sırt dönmeden ve boyun eğmeden hayatı boyunca mücadele etmiştir. Bağımsızlık meşalesini yakan Doktor Fazıl Küçük ile birlikte verdiği mücadeleye, halkın sesi gazetesinde yazdığı yazılarla başlamıştır. Bağımsızlık için yaptığı en büyük çalışmalardan biri de; Londra ve Zürih antlaşmalarında gösterdiği etkin rolü sayesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanına kadar uzanmıştır. Kendisini özellikle burada anıyor olmamızın nedeni ise, sürgün döneminde bir süre Yenifoça'da kalmış olmasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, 15 Ocak'ta hayatını kaybeden Doktor Fazıl Küçük'ü, Kıbrıs'ın Türk yurdu olduğunu gösteren Bülent Ecevit'i ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz.''dedi.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Almıla Tunç'da; ''Müzakere masalarında yıllarca verdiği mücadele ile Kıbrıs Türk halkını azınlık olmaktan çıkarıp kendi devletinin sahibi bir halk haline getiren Rauf Denktaş'ı kendi adını taşıyan bu parkta siz değerli Foçalılarla yad etmekten onur ve gurur duyuyorum.''dedi.

Anma programına, Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, belediye meclis üyeleri ve bürokratları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Foçalılar katıldı.

Rauf Denktaş ve Yeni Foça

1924 yılında Kıbrıs'ın Baf kentinde doğan ve yaşamı Kıbrıs Türk halkının hakları ve özgürlükleri için mücadele ederek geçiren Rauf Denktaş, 1964 yılında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios tarafından istenmeyen adam ilan edildi.Kıbrıs'a girmesi yasaklandı. 1967 yılında adaya gizlice girdiği ve savaşa katıldığı Erenköy'de tutuklandı.Diplomatik girişimler sonucunda Türkiye'ye verildi.Bu dönemde, ailesiyle birlikte Yeni Foça'da yaşadı. 1968 yılında giriş yasağı kaldırıldı ve adaya döndü. 1974 Barış harekâtından sonra KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanlığı'na kadar uzanan süreçte, çeşitli görevler üstlenerek mücadelesini sürdürdü.

Foça Belediyesi onun anısını yaşatmak için, 18 Ocak 2015 tarihinde Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde 'Rauf Denktaş parkı ve büstü'nün açılışını yaptı.

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