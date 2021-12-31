Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı - Haberler
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Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'e gönderildi.

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın cenazesi, memleketi Balıkesir'e gönderildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehit Gökkaya'nın (37) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

Şehit Gökkaya'nın askerlerin omzundaki Türk bayrağına sarılı tabutu, uçağa konularak memleketi Balıkesir'e uğurlandı.

Şehidin naaşının taşınması sırasında mesai arkadaşları duygulandı.

Törene Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Gökkaya'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

Rasulayn'da şehit olan DSİ personelinin naaşı memleketi Balıkesir'e uğurlandı

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AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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