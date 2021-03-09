Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisi oyuncuları yasa boğdu

Önceki gün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaştıktan sonra entübe edilen usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Ailesini ve sevenlerini ölüm haberiyle yasa boğan usta oyuncu, geride başarılarla dolu bir sanat kariyeri bıraktı.

Yıllardır devam eden Seksenler dizisinde Fehmi karakterini oynayan usta oyuncunun ölümü birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşlarını adeta yıktı. Sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yapan ünlü oyuncular yaşadığı büyük üzüntüyü paylaştı.

İşte Seksenler dizisi oyuncularının duygulandıran paylaşımları...

ŞORAY UZUN

"Sen şimdi gittin öyle mi Rasim abi? Öyle olsun. Bir gün böyle bir şey yazacağımı hiç düşünmezdim biliyor musun? Seni tanıyan hemen herkes gibi en çok sohbetlerimizi özleyeceğim. Neşemizi, kahkahalarımızı... Keyfim yerine değilken hep şey derdim kendime; 'Boşver be olum. Birazdan Rasim abiyle buluşacağız' Sen nasılsa bütün tatsızlığımı, kaygılarımı, bazen boşluklarımı alırdın. Senin içinde fırtınalar koparken bile bizim kayığı yanaştırırdın kıyıya. Sana veda etmek çok zor olacak biliyor musun? Bunun bir gün hepimiz için olacağını bilmeme rağmen buna hiç hazırlamamışız kendimizi. Seni çok özleyeceğiz sevgili abim. Zaten çok özlemeye başladık bile. Güle güle usta... Güle güle güzel adam... Güle güle canım abim benim. Mekanın cennet olsun inşallah."

BAHAR SÜER

"Seksenler ilk set günüm, ilk sahnem Rasim abimleydi, ben kuş gibi, heyecandan nasıl titriyorum, Rasim Öztekin'le karşılıklı oynamak bu neticede, büyük bir olay!... Rasim abi Müfit hocayla bir olup, hemen bir şakayla takıldı bana, kendi üslubuyla aramıza hoş geldin demekti bu, heyecanım hiç bitmedi; fakat tedirginliğim gidivermişti sayesinde... Usta olmak böyle bir şey işte; bakışından anlardı seni, derdini kimselere çaktırmadan bir sözüyle çözüverirdi. Yerin dolmaz ustam... Çok üzgünüm çok... Rasim abim canım abim, yıktın hepimizi... Çok erken oldu. Ne güzeldin sen, seni tanımak ne güzeldi... Allah'tan Pelin'e, eşine, bütün ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum."

ÖZLEM BALCI

"Tam 9 yıldır aynı sette çalıştığım mesai arkadaşım üstadım Fehmi babamız ne diyeceğimi bilemiyorum içimde çok şeyler koptu haykırmak istiyor insan ne olur geri dön Rasim abi bana 'Yıldız icat çıkarma' diye seslenmeni özledim onu her gördüğümde benim çocuk kalbimi hep hoş gören kilit noktalardaki önemli kararlarda aklına danıştığım ve aradığımda hep telefonunu açan derdime ortak olan daha çok şey anlatılır... Sen bizim meleğimizdin Seksenler seti öksüz kaldı boynumuz bükük kaldık bu fotoğrafı çekerken ne gülmüştük seninle. Ne olur biri bana şaka desin uyan rüya imiş desin. Boğazım düğümlendi göğsüme koca bir öküz oturdu. Rasim Öztekin sen benim bu meslek hayatımda karşıma çıkan en güzel şeydin. Kalbimizdesin."

ÖZLEM TOKASLAN

"Rasim abi... Göz göze, hem de kız kardeşini oynama şansına ve onuruna erişmiş olmak. Gerçek ile oyunu birbirine karışırdı bazen. Bazen seni seyrederken ustalığının büyüsüne kapılır kalakalırdım. Sosyal medya hesabından son ana kadar sanatı, oyunculuğu, tecrübelerini, hikayelerini anlatan bir üstadın karşısında saygıyla eğilirim. Kalbim ağrıyor. Geç buldum, çabuk kaybettim. Yolun açık olsun usta.. 'Sanatçı Ölmez'"

HACİ ALİ KONUK

BEGÜM ÖNER

CEYHUN FERSOY

AYŞE TOLGA

ÖZLEM TÜRKAD