Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin instagram adresi ne? Pelin Öztekin kaç kilo?

Usta oyuncu ve yönetmen Rasim Öztekin'in ölümünün ardından kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin merak ediliyor. Peki, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin dizileri? Pelin Öztekin instagram adresi ne?

RASİM ÖZTEKİN'İN KIZI PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. Öztekin, İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı. 2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

PELİN ÖZTEKİN KAÇ YAŞINDA?

17 Şubat 1987 doğumlu Pelin Öztekin 33 yaşındadır.

PELİN ÖZTEKİN DİZİLERİ

2003 – Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 – Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008–2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 – Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 – Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016–2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 – Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

PELİN ÖZTEKİN İNSTAGRAM ADRESİ NE?

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'in instagram adresi 'Peliniioztekin'dir.