Rasim Arı'nın AK Parti'den istifasıyla ilgili bomba iddia! Yasak aşkı ortaya çıkınca "Edebinle git" demişler

Önce Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen hafta da AK Parti'den istifa eden Rasim Arı hakkında ortaya atılan iddialar kafa karıştırdı. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Arı'nın bir kadınla ilişkisi olduğunu ve ona yaptığı 10 bin TL'lik ödemelerin dekontlarını gördüğünü söyledi. Yasak aşkından dolayı tepki çeken Arı'ya, genel merkezden "Edebinle istifa et" denildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan, birkaç gün önce de AK Parti'den istifa eden Rasim Arı hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Başkan yardımcısının vezneye, dört personelinin ise temizlik işlerine sürüldüğünü söyleyen Arı'ya yanıt, AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan geldi.

İsmail Saymaz'a konuşan Savran, "Bahsettiği dört kişiden ikisi yardım kolilerini kendi araçlarına aktarırken yakalandı. Disiplin cezası aldılar. Ben onları 112'de itfaiye çağrılarına bakmaları için yönlendirdim. Orada da aksaklıklara neden oldukları için temizlikte görevlendirdim. İstifa ettiler. "Yardımcım" diye bahsettiği kişi, başkan olduğumda dedi ki "Üç ay yardımcılık yaparsam hak kaybına uğramam" dedi. "Hayhay" dedim. Şimdi uzman olarak imar müdürlüğünde çalışıyor. Kendisinden önceki başkanın yolsuzluklarının üzerine gittiği için baskı gördüğü ve saldırıya uğradığı iddiası da mesnetsiz. Çünkü ilgili dosya 2018'de, Rasim Bey başkan olmamışken açılmış. Müfettiş incelemeleri devam ediyor. Müdahil olmamız mümkün değil." dedi.

"YASAK AŞKINA ÖDEME YAPIYORMUŞ"

"O halde istifanın gerçek nedeni nedir?" sorusuna ise Savran, "Genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın bir tasarrufu. Bahsedilen sebepleri bire bir görmedim. Bir kadına gönderildiği söylenen dekontları gördüm. Bir kadınla ilişkisi varmış. Kadın, bunu tehdit etmiş. Bu da açık etmesin diye ona ödeme yapmış. Onunla ilgili bir dekont gördüm sosyal medyada. Sanırım, 10 bin TL. Ama daha büyük miktarlar olduğu söyleniyor. Ben görmedim ve bilmiyorum. Bir de kadınla ses kaydı yayınlandı. Bakın, ben beyin cerrahıyım. Rasim Bey istifa ettikten sonra da siyasi çalkantıyı en aza indirecek isim olarak görüldüğüm için teklif edildim. Görevden kaçmadım. Rasim Bey'i yerinden etmek gibi bir tavrım olmaz. Kaldı ki onun belediye meclis üyesi olarak seçildim. Çok usta bir oyuncu, çok usta bir yalancı. Bunları söylemek zorundayım. Beni bile kandırdı. Başkan olduktan sonra gördüklerim, bu süreçte yaptıkları... Onun 21 ayda yaptığının kat kat fazlasını yaptım. Şu mesajı vermeye çalıştım; Bu değişiklik şehrimize zarar vermedi, hizmeti aksatmadı." sözleriyle yanıt verdi.

"EDEBİNLE İSTİFA ET' DEDİLER"

Savran'ın açıklamalarının devamı şu şekilde: "AK Parti de iki vekilimiz de ona yönelik hiçbir açıklamada bulunmadı. Kendisi sosyal medyada, toplantılarda beni ve Mustafa Açıkgöz vekilimizi hedef alıyor. Şöyle bir algıyı oluşturmaya çalıştı: Şehir siyaseti beni bitirdi, yukarıya şikayet etti, hiç suçum yok. Yanlış. Bizzat Genel Merkez'den çağrıldı, "Edebinle istifa et" dediler. O asılsız iddialarla insanları suçlayarak, kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Çok yanlış yolda.

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