Rapor | Afganistan koronavirüs sebebiyle çok ciddi sağlık kriziyle karşı karşıya

Amerikan Kongresi'nde açıklanan bir raporda, İran'a komşu olan Afganistan'da koronavirüs sebebiyle büyük bir sağlık krizi yaşandığı, yetersiz beslenme, iç savaş ve tıbbi yetersizlikler gibi unsurların bu durumu daha da vahim hale getirdiği belirtildi.

Amerikan Kongresi'nde açıklanan bir raporda, İran'a komşu olan Afganistan'da koronavirüs sebebiyle büyük bir sağlık krizi yaşandığı, yetersiz beslenme, iç savaş ve tıbbi yetersizlikler gibi unsurların bu durumu daha da vahim hale getirdiği belirtildi.

Ülkede şimdiye kadar resmi rakamlara göre 2 bin 167 Covid-19 vakası ve salgın kaynaklı 64 can kaybı yaşandığı açıklanmış, ancak sağlık yetkilileri gerçek rakamın çok daha fazla olduğunu kaydetmişti. Euronews.com'da Görüntüle