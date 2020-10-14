Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
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Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

14.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:29

Dünyaca ünlü rap şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabından yanlışlıkla çıplak görüntüsünü paylaştı. Cardi B, paylaşımını fark edip hemen silse de birçok sosyal medya kullanıcısı o anların ekran görüntüsünü aldı.

Cardi B, çıplak şekilde kanepede uzanırken yanlışlıkla sosyal medya hesabından o anları paylaştı. Cardi B, yaptığı hatayı kısa süre sonra fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KİMSE SUÇLU DEĞİL KENDİMİ BATIRDIM"

Kısa sürede gündem olduktan sonra açıklama yapan Cardi B, "Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım" dedi. 28 yaşındaki rapçi Twitter'dan da bir ses kaydı paylaşarak "Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim" ifadelerini kullandı.

Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı

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