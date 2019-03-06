Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı!

Spotify verilerine göre, Ben Fero'nun Orman Kanunları albümü aynı zamanda yayınlandığı günden bir hafta sonra da Spotify'da tüm zamanların Türkiye haftalık dinlenme rekorunun sahibi oldu.

TÜRKİYE TOP 50 LİSTESİNDE BİR İLK!

Almanya doğumlu genç müzisyen, geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan ilk single çalışması Mahallemiz Esmer ile 8 yaşından beri amatör olarak ilgilendiği rap müziğe profesyonel bir adım attı. İlk single çalışmasının ardından arka arkaya müzikseverlerle buluşturduğu Kimlerdensin ve 3 2 1 adlı şarkılarıyla da başarısını pekiştirdi. Son dönemde müzik kariyerinde yükseliş ivmesi yakalayan Ben Fero, 20 Şubat Çarşamba günü yayınlanan ilk albümü ile Spotify Türkçe Rap çalma listesine dahil oldu. 9 gün boyunca Türkçe Rap çalma listesinin kapağında yer alan Ben Fero'nun, Orman Kanunları albümündeki 10 şarkının 10'u da albümün yayınlandığı gün Türkiye Top 50 listesinde ilk 12 şarkı arasında yer aldı. Bu, Türkiye'de bir ilk çünkü ilk defa bir sanatçı albümündeki tüm şarkılar ile Türkiye Top 50 listesinin zirvesini kapladı.

TÜM DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Ben Fero yaptığı açıklamada "Bir dinleyici olarak Spotify benim favori müzik platformumdu. Şimdi bir sanatçı olarak, bu platformda böylesi bir başarı yakalamak benim için bir onur. Spotify Türkiye'ye ve global ekibe tüm destekleri için teşekkür ederim. En önemlisi, beni dinleyen ve müziğimden keyif alan Spotify kullanıcılarına ayrıca teşekkürler. Benim için çok değerli" dedi.

SPOTİFY'IN TÜRKİYE'DE RAP MÜZİĞİN YÜKSELİŞİNE ETKİSİ!

Sanatçının ilk single çalışması Mahallemiz Esmer, henüz çok bilinen bir şarkı değilken, haziran ayında yayınlandıktan 6 hafta sonra Spotify Türkçe Rap çalma listesine başarılı bir giriş yaparak listenin kapağında yer aldı. Ve bugün bu şarkının dinlenme sayısı Spotify'da 9 milyona ulaştı. Ben Fero'nun yeni çıkan albümü Orman Kanunları'nın Spotify'daki dinlenme rakamları, Spotify'ın rap müzik sevenlerin en çok başvurdukları müzik platformu olduğunu gösteriyor.Spotify Türkçe Rap çalma listesinin bugün 400 binden fazla takipçisi bulunurken, Spotify ayrıca, Yeraltı ve Old School Türkçe Rap gibi yerli çalma listeleri ile de rap müzik fan'larına çok çeşitli ve geniş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.