Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 13. bölüm tek parça izle! Ramo 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo son bölüm de neler oldu

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Ramo, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölüm de neler oldu? Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 13. bölüm tek parça izle!

Ramo yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. İşte, Ramo yeni bölüm izleme linki! Ramo 13. bölüm tek parça izle! Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo son bölüm de neler oldu?

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay'ın polise teslim olmasıyla Adana'da işler raydan çıkmıştır. Cihangir, işleri yola koyması için oğlu Taner'i Adana'ya gönderir. Acımasız bir adam olan Taner, babasının emirlerini yerine getirmek için Adana'da adeta bir savaş başlatır. Savaşın sonunda Süleyman ve Neco hayatını kaybeder.

Adana'daki pürüzleri temizleyen Taner'in yeni planı ise işlediği bunca suçu Ramo'nun üzerine yıkmaktır. Ramo'nun beklemediği olaylar bundan sonra olacaktır.

Ramo, Sibel'in şahitliğiyle otuz yıl hapse mahkum edilir. Sibel'in ihanetiyle yıkılan Ramo, hapisteki üçüncü yılında af söylentilerinin dolaşmasıyla dışarı çıkmanın planlarını yapmaya başlar. Ramo'nun suçu af kapsamında değildir ama kolları sıvar ve üç yıldır ilmik ilmik ördüğü büyük planını hayata geçirmeye başlar. Bütün bunları yaparken Ramo'nun iki hedefi vardır; birincisi, kendisine bu tuzağı kuranların saltanatına son vermek; ikincisi ise, Sibel' ihanetinin hesabını sormaktır.

RAMO YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ramo 20.00'de başlayacak.

RAMO 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

RAMO 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



RAMO 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.