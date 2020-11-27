Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm izle | Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm izle | Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

27.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:19

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak ediyor. Sevilen dizi Ramo, Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ramo hangi gün, hangi kanalda? Ramo 21. bölüm full izle! Ramo 22. bölüm fragmanı izle!

Ramo dizisi yeni bölüm heyecanı devam ederken izleyiciler bugün Ramo dizisi var mı yok mu merak onu merak ediyor. Sevilen Ramo dizisi Show TV yayın akışı nedir? Ramo dizisi bugün yeni bölüm var mı? Ramo dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

RAMO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ramo dizisi yoksul ve neşeli bir ailenin adalet arayan oğulları Ramo'nun cesaret ve aşk dolu hikayesini anlatıyor. Zeki, cesur ve gözü kara olan Ramo ailesinin işlerini yürütüyor. Ancak yaşadığı adaletsizliğe dayanamayan Ramo hiç beklemediği sonuçlar doğuracak bir isyan ateşi yakacaktır.

Adana'nın yoksul bir semtinde ailesi ile yaşayan Ramo, ailesinin işlerini yürütmektedir. Ortak olduğu ailenin adaletsizliğine karşı başlattığı isyan ise yeni bir döneme gireceğini göstermektedir. O ailenin kızına aşık olması ise onu sınayacak bir durum ortaya atmaktadır.

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RAMO HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynamaktadır. Ramo dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaktadır.

Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm izle | Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo'dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo'nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan'ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan'ı kurtarmak isteyen Ramo'ya açıktan yardım etmeye başlar.

Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm izle | Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

RAMO YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisi, 22. bölümü ile 27 Kasım tarihinde ekranlara geliyor. 23. bölüm fragmanı ise dizi bittikten sonra yayınlanacak.

RAMO YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Ramo yeni bölüm canlı izle! Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm izle | Ramo 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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