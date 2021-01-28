Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza, kadrosuna Rüzgar Aksoy'u dahil etti. Ünlü oyuncunun, Ramo dizisindeki Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

Show TV'nin kısa zamanda başarı yakalayan, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizisi Arıza, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nursel Köse'nin dahil olduğu kadroya, bu kez sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy katıldı.

BENZER BİR KARAKTERLE EKRANA GELECEK

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı diziye, Ramo'dan transfer olan Rüzgar Aksoy'un, Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

1 Ocak 1981'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rüzgar Aksoy,2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi ile şöhreti yakaladı. 2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Aksoy, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova da yer aldı.