Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu
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Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu

28.01.2021 23:04 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:16

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza, kadrosuna Rüzgar Aksoy'u dahil etti. Ünlü oyuncunun, Ramo dizisindeki Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

Show TV'nin kısa zamanda başarı yakalayan, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği dizisi Arıza, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nursel Köse'nin dahil olduğu kadroya, bu kez sevilen oyuncu Rüzgar Aksoy katıldı.

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Başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı diziye, Ramo'dan transfer olan Rüzgar Aksoy'un, Halef karakterine benzer bir rolle ekrana geleceği öğrenildi.

Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

1 Ocak 1981'de dünyaya gelen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Rüzgar Aksoy,2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi ile şöhreti yakaladı. 2013 yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde Komedi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Aksoy, Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze, Koca Koca Yalanlar, Keşif, Bir Zamanlar Çukurova da yer aldı.

Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu
Ramo'nun yıldız oyuncusu Arıza'ya transfer oldu
Haber Yorumları (3)
SAKARYALI HATUN: Kırmızı oda izlenebilecek tek dizi bana göre.
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SAKARYALI HATUN: Neden dizilerimizin birçoğu ; şiddet, cinsellik, aldatma, şatafat... Neden? :(
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SİVASLİ: One la Turk filimleri de futbol kulub lere dondu transfer eden edene ne iyi isler ya bakanin savci hakim cubesi yok kadina sidete hayir denir dort bes bayan oldurulur terorust denir meclisde belediye baskani olur e sivasli bundan sonra guzel gunler bekleme
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